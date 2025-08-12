Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же

Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же

12 августа 2025 13:46
Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же

Иногда удача на самой престижной церемонии киноиндустрии может обернуться настоящим проклятием.

Мы уже давно привыкли считать, что победители «Оскара» автоматически становятся легендами кинематографа, которым уж точно суждено попасть в списки лучших из лучших.

Многие, однако, до такого все-таки не доходят по разным причинам, будь то неоднозначная репутация самого фильма или членов его команды или просто-напросто негативная реакция зрителей. В этой подборке — триумфаторы «Оскара», о которых сейчас мало кто вспомнит (но которые точно нужно посмотреть любому фанату кино).

«Крылья» (1927)

Сейчас об этом фильме смогут вспомнить только знатоки истории кино — все-таки далеко не каждому известно, какая картина выиграла самый первый «Оскар» за лучший фильм. Военная драма рассказывает о двух друзьях, которые попадают в авиационный корпус после вступления США в Первую Мировую войну.

Все основывается на любовной сюжетной линии — оба героя влюблены в одну и ту же девушку, которая отвечает взаимностью только одному из них. «Крылья» стали прорывом для своего времени, поразив зрителей сценами с головокружительными полетами и сражениями, которые в какой-то степени вдохновили и сегодняшние трюки в боевиках.

«Ребекка» (1940)

Кадр из фильма «Ребекка»

О том, кто такой Альфред Хичкок, знают все не понаслышке, но вряд ли многие успели оценить огромную коллекцию фильмов великого режиссера. «Ребекка» стала первым для Хичкока фильмом, снятым при помощи американских кинокомпаний, и вызвала резкий скачок популярности романа Дафны Дюморье, по которому и снят фильм.

В лучших традициях Хичкока, «Ребекка» стала психологическим триллером, чем-то напоминающим готический хоррор, и выиграла «Оскар» как лучший фильм в 1941 году.

«Клют» (1971)

Нуарный детектив стал прорывом в карьере Джейн Фонды, которая получила свой первый «Оскар» за лучшую женскую роль после нескольких номинаций без победы. В «Клюте» актриса играет роли девушки по вызову Бри Дэниел, которая становится главной подозреваемой для детектива Джона Клюта в деле по исчезновению его близкого друга.

Картине удается держать зрителя в напряжении вплоть до самой развязки, что уже в те времена считалось основой формулы успеха для потенциальных номинантов на «Оскар».

«Обыкновенные люди» (1980)

Кадр из фильма «Обыкновенные люди»

Психологическая драма стала смелым рассуждением о том, что далеко не все проблемы можно решить деньгами. В центре сюжета — обеспеченная семья Джарреттов, жизнь которой переворачивается после того, как погибает Бак, старший из сыновей и многообещающий адвокат.

Родители отказываются верить в произошедшее и делают вид, что все в их жизни идет своим чередом, но пока даже не представляют, чем для них обернется решение отправить своего уже единственного сына на сеансы психотерапии.

«Обыкновенные люди» получил четыре премии «Оскар», в том числе и за лучший фильм, а также еще огромное количество престижных наград.

«Скорбь» (1997)

Детективная драма Пола Шредера только прикрывается жанром детектива/триллера, постепенно показывая себя как в первую очередь психологический анализ давно разладившихся отношений между отцом и сыном.

В центре сюжета — 45-летний полицейский Уэйд Уайтхауз, жизнь которого начинает играть новыми красками, когда он втягивается в расследование подозрительного несчастного случая. «Скорбь» номинировали на две премии «Оскар», из которых он выиграл одну из лучшую мужскую роль второго плана для Джеймса Коберна.

Кстати, в последние годы «Оскары» все чаще уходят фильмам, производством которых занималась небезызвестная студия А24 — о ее лучших проектах мы уже рассказали в этой подборке.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Скорбь» (1997), «Обыкновенные люди» (1980), «Клют» (1971), «Ребекка» (1940)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
О существовании некоторых вы и не слышали: 5 книг, по продолжениям которых так и не сняли фильмы О существовании некоторых вы и не слышали: 5 книг, по продолжениям которых так и не сняли фильмы Читать дальше 10 августа 2025
Мастерство пера: свежие фильмы, снятые по практически идеальным сценариям и не зря ставшие хитами Мастерство пера: свежие фильмы, снятые по практически идеальным сценариям и не зря ставшие хитами Читать дальше 9 августа 2025
Такое сейчас и представить нельзя: актеры, которые почти сыграли культовых персонажей в хитовых фильмах Такое сейчас и представить нельзя: актеры, которые почти сыграли культовых персонажей в хитовых фильмах Читать дальше 9 августа 2025
Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать Читать дальше 8 августа 2025
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами Читать дальше 8 августа 2025
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим Читать дальше 13 августа 2025
У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя Читать дальше 13 августа 2025
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли «Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли Читать дальше 12 августа 2025
Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля Читать дальше 12 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше