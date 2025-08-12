Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же

Иногда удача на самой престижной церемонии киноиндустрии может обернуться настоящим проклятием.

Мы уже давно привыкли считать, что победители «Оскара» автоматически становятся легендами кинематографа, которым уж точно суждено попасть в списки лучших из лучших.

Многие, однако, до такого все-таки не доходят по разным причинам, будь то неоднозначная репутация самого фильма или членов его команды или просто-напросто негативная реакция зрителей. В этой подборке — триумфаторы «Оскара», о которых сейчас мало кто вспомнит (но которые точно нужно посмотреть любому фанату кино).

Сейчас об этом фильме смогут вспомнить только знатоки истории кино — все-таки далеко не каждому известно, какая картина выиграла самый первый «Оскар» за лучший фильм. Военная драма рассказывает о двух друзьях, которые попадают в авиационный корпус после вступления США в Первую Мировую войну.

Все основывается на любовной сюжетной линии — оба героя влюблены в одну и ту же девушку, которая отвечает взаимностью только одному из них. «Крылья» стали прорывом для своего времени, поразив зрителей сценами с головокружительными полетами и сражениями, которые в какой-то степени вдохновили и сегодняшние трюки в боевиках.

О том, кто такой Альфред Хичкок, знают все не понаслышке, но вряд ли многие успели оценить огромную коллекцию фильмов великого режиссера. «Ребекка» стала первым для Хичкока фильмом, снятым при помощи американских кинокомпаний, и вызвала резкий скачок популярности романа Дафны Дюморье, по которому и снят фильм.

В лучших традициях Хичкока, «Ребекка» стала психологическим триллером, чем-то напоминающим готический хоррор, и выиграла «Оскар» как лучший фильм в 1941 году.

Нуарный детектив стал прорывом в карьере Джейн Фонды, которая получила свой первый «Оскар» за лучшую женскую роль после нескольких номинаций без победы. В «Клюте» актриса играет роли девушки по вызову Бри Дэниел, которая становится главной подозреваемой для детектива Джона Клюта в деле по исчезновению его близкого друга.

Картине удается держать зрителя в напряжении вплоть до самой развязки, что уже в те времена считалось основой формулы успеха для потенциальных номинантов на «Оскар».

Психологическая драма стала смелым рассуждением о том, что далеко не все проблемы можно решить деньгами. В центре сюжета — обеспеченная семья Джарреттов, жизнь которой переворачивается после того, как погибает Бак, старший из сыновей и многообещающий адвокат.

Родители отказываются верить в произошедшее и делают вид, что все в их жизни идет своим чередом, но пока даже не представляют, чем для них обернется решение отправить своего уже единственного сына на сеансы психотерапии.

«Обыкновенные люди» получил четыре премии «Оскар», в том числе и за лучший фильм, а также еще огромное количество престижных наград.

Детективная драма Пола Шредера только прикрывается жанром детектива/триллера, постепенно показывая себя как в первую очередь психологический анализ давно разладившихся отношений между отцом и сыном.

В центре сюжета — 45-летний полицейский Уэйд Уайтхауз, жизнь которого начинает играть новыми красками, когда он втягивается в расследование подозрительного несчастного случая. «Скорбь» номинировали на две премии «Оскар», из которых он выиграл одну из лучшую мужскую роль второго плана для Джеймса Коберна.

