Забытая муза поп-короля: вот какую сердцеедку Киркоров бросил ради Пугачевой

Поклонники привыкли считать, что в жизни Филиппа Киркорова были лишь одна любовь и одна женщина. Имя поп-короля неразрывно связывают с именем Аллы Пугачевой. Однако такое мнение — это глубокое заблуждение обывателей. До Пугачевой Киркоров 10 лет прожил в гражданском браке. И женщина, которую артист без зазрения совести променял на Примадонну, даст фору многим светским красавицам.

Марина Шатланова танцевала в ансамбле. И именно тогда заинтересовала Филиппа Киркорова. Тогда он, конечно, еще не был звездой первой величины, но уже набирал популярность семимильными шагами.

Шатланова снялась в двух клипах Киркорова «Атлантида» и «Ты, ты, ты». Глядя на эти видео, только слепой не заметил бы незаурядной красоты девушки, которая с годами только расцветала и множила свою привлекательность. Марина была отдушиной для начинающего артиста, во всем его поддерживала и, главное, верила в будущий успех.

Все рухнуло в одночасье из-за Аллы Пугачевой. Артист ушел от возлюбленной к более успешной и прославленной артистке. Поговаривали, что Киркоровым руководил расчет, а не чувства. Дескать, любил он первую гражданскую жену. Но, как было на самом деле, никто не знает. Ведь единственную дочь поп-король назвал не в честь Шатлановой, а в честь Пугачевой.