«Забытая история»: Портос публично открестился от «Трех мушкетеров»

Новость о съемках продолжения «Трех мушкетеров» для многих прозвучала как гром среди ясного неба. Даже для Валентина Смирнитского это известие оказалось полной неожиданностью. Артист поставил на сиквеле жирный крест и жестко объяснил свою позицию.

Оказалось, что Портос так и не получил приглашение в новый проект, о котором миру поведала Яна Рудковская. Продюсер заметила, что в картине вместе с Михаилом Боярским будет сниматься ее сын Гном Гномыч.

Однако Смирнитский заверил всех, что его коллега ни за что не свете не примет участие в подобной авантюре. Актер публично открестился от «Трех мушкетеров», выступив с громким заявлением.

«Ни Михаил Сергеевич, ни я не будем возвращаться. Это уже забытая история», — подчеркнул он в беседе с порталом BLITZ+.

Не преминул артист и бросить камень в огород Рудковской. Ее слова о продолжении легендарной истории Смирнитский считает не более чем «пиар-фантазией».