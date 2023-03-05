Забыть не получится: первая роль Арнольда Шварценеггера проберет до мурашек (фото)

До того как стать Терминатором, мужественному Арнольду Шварценеггеру пришлось пострадать на съемках малобюджетных и низкокачественных картин. Одной из таких стал фильм «Геркулес в Нью-Йорке».

Название этого кино говорит само за себя и сразу намекает зрителю на абсурдность всего происходящего в комедии. Будущий всемирно известный актер сыграл главную роль и перевоплотился в персонажа из древнегреческой мифологии, который отправляется в изгнание на землю. В конце концов он становится рестлером, что и злит его могущественного отца.

Сюжет фильма, мягко говоря, слабый. Да и на его производство было выделено совсем немного денег, что и стало причиной постоянных ляпов и наличия в кадре не самых профессиональных артистов. Зрителей на протяжении всего просмотра преследует чувство, что они не должны были видеть эту картину, поскольку она является лишь неудачной работой неопытного студента. Почти такого же мнения придерживается и Шварценеггер, который признал это кино худшим в своей карьере.