Забыли сразу после победы: старейший исполнитель «Голоса 60+» ушел ни с чем

Михаил Серебряков стал победителем проекта «Голос 60+» в возрасте 96 лет. Музыкант покорил сердца экспертов и слушателей и оказался старейшим артистом, который принимал участие в шоу. Многие поклонники были уверены, что после всероссийской известности жизнь Серебрякова наладится, однако их надежды не оправдались.

По словам самого артиста, долгие годы он как ветеран Великой Отечественной войны ждал получения льготной квартиры. Он регулярно писал чиновникам, но те признавались, что никак не могут помочь. Появление в проекте, как считал мужчина, поможет ему переехать, ведь привлечет внимание к проблеме, но политики все равно отказывались помогать.

«Чиновники присылали поздравления с победой в шоу, а насчет квартиры — разводят руками», — признавался Серебряков в беседе с «Комсомольской правдой ».

При этом музыкант не скрывает, что после победы в шоу о нем все тут же забыли. Первое время прохожие еще просили с ним сфотографироваться, но позже перестали даже узнавать на улице. В итоге артист скончался на 97-м году жизни, так и не получив заслуженного жилья и признания.