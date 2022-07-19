«Забыли отфотошопить»: засветившуюся на публике Долину подняли на смех

Лариса Долина столкнулась с критикой поклонников из-за своего внешнего вида. Фанаты уличили артистку в чрезмерном использовании фотошопа.

Пользователи Сети не оставили без внимания один из недавних снимков певицы с музыкального фестиваля «Славянский базар», на котором она позирует в зеленой блузке с глубоким декольте. По мнению фанатов, в кадре видно, как сильно знаменитость корректирует свою внешность с помощью фотошопа и не стесняется искусственно становиться моложе.

«Что с зоной декольте? А, ее забыли отфотошопить! Стыд и срам, стыд и срам...», «Какие хорошие фильтры, сразу молодой стала», — делятся мнением интернет-пользователи в социальных сетях исполнительницы.

Также многие призвали Долину внимательнее подходить к выбору образов, чтобы не акцентировать внимание на возрастных изменениях.

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