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Киноафиша Статьи «Забыли отфотошопить»: засветившуюся на публике Долину подняли на смех

«Забыли отфотошопить»: засветившуюся на публике Долину подняли на смех

19 июля 2022 12:45
«Забыли отфотошопить»: засветившуюся на публике Долину подняли на смех

Фанаты не стали скрывать свое мнение.

Лариса Долина столкнулась с критикой поклонников из-за своего внешнего вида. Фанаты уличили артистку в чрезмерном использовании фотошопа.

Пользователи Сети не оставили без внимания один из недавних снимков певицы с музыкального фестиваля «Славянский базар», на котором она позирует в зеленой блузке с глубоким декольте. По мнению фанатов, в кадре видно, как сильно знаменитость корректирует свою внешность с помощью фотошопа и не стесняется искусственно становиться моложе.

«Забыли отфотошопить»: засветившуюся на публике Долину подняли на смех

«Что с зоной декольте? А, ее забыли отфотошопить! Стыд и срам, стыд и срам...», «Какие хорошие фильтры, сразу молодой стала», — делятся мнением интернет-пользователи в социальных сетях исполнительницы.

Также многие призвали Долину внимательнее подходить к выбору образов, чтобы не акцентировать внимание на возрастных изменениях.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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