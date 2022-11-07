Забыла втянуть живот: постаревшая топ-модель опозорилась в «голом» платье

Кейт Мосс никогда не считалась обладательницей классической модельной красоты. Однако благодаря своему трудолюбию и индивидуальному стилю ей удалось покорить мировой подиум. Также славе Мосс способствовала ее тяга к провокациям.

До сих пор 48-летняя модель любит эпатировать публику. На одном из недавних мероприятий в Нью-Йорке Кейт Мосс появилась в «голом» обличье. Отчетливо видно, что под платьем у звезды мировых подиумов не было верхней части нижнего белья.

Изменились и формы модели: от экстремальной худобы уже ничего не осталось. Подписчики отметили, что модели было бы неплохо прикрыть живот. С их слов, с нынешними данными Мосс не стоит носить открытые наряды, да и в таком возрасте подобает вести себя скромнее. Другие же, напротив, восхитились смелостью звезды и отметили, что она до сих пор выглядит потрясающе. Преданные поклонники ценят в Кейт Мосс свободолюбие, которое она ни что не готова променять даже спустя столько лет.