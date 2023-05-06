Забыла состариться: от одного взгляда на 83-летнюю певицу оторопь берет (фото)

Обворожительная болгарская певица Лили Иванова была одной из самых любимых артисток в СССР. Ей также рукоплескали в Румынии и Польше. Как сегодня выглядит любимица советских граждан?

Лили не планировала становиться звездой эстрады. В юности она отучилась на медсестру, так как считала, что эта профессия сможет прокормить ее в будущем. Однако судьба распорядилась иначе, и в итоге Иванова связала свою жизнь не с медициной, а с творчеством.

С детства Лили обожала музыку и пение. Она часто принимала участие в разных конкурсах, где завоевывала призовые места. Вскоре к ней пришла настоящая слава. Иванова стала звездой в Румынии и только потом покорила родную Болгарию. В Союзе Лили тоже обожали, ведь во время своих выступлений артистка спускалась к зрителям и демонстрировала им свое внимание. К этому в СССР на тот момент еще не привыкли.

Сегодня Ивановой 83 года. Она продолжает давать концерты в Болгарии и собирает полные залы. Лили сохранила себя в превосходной форме и может дать фору многим 40-летним женщинам. Она стройна, жизнерадостна и молода душой. Кажется, артистка забыла, что такое старость.