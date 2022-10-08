Забыла снять белье и опозорилась: фото Михалковой вызвало оторопь у россиян
Фото получилось не пикантным, а комичным.
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова не только талантливая юмористка, но и признанная красавица. И Михалкова не стесняется делиться с подписчиками полуобнаженными фотографиями. Правда, очередная фотосессия звезды обернулась фиаско.
Михалкова опубликовала снимок, на котором сидит в пенной ванне с опущенными на плечи бретелями. У подписчиков фото вызвало вопросы.
«Не успела снять лиф?», «А зачем мыться в бюстгальтере?», «Юлия, вы в одежде что ли осуществляете помывку?», — недоумевали поклонники.
Впрочем, трудно не признать, что Юлия Михалкова выглядит эффектно даже в таком странном антураже.