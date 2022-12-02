Забыла постареть: посмотрите, как красотка Гвен Стефани выглядит в 53 года (фото)

В начале 1990-х хиты группы No Doubt знал весь мир. А песня Don’t Speak сделала солистку коллектива Гвен Стефани настоящей звездой. Ее сильный голос контрастировал с внешностью хрупкой и нежной блондинки. Но такая показная наивность была лишь прикрытием для целеустремленной и сильной девушки. И это Гвен доказала своей сольной карьерой, которую начала в середине нулевых.

На ее концерты билеты распродавались за считанные дни, а каждая песня становилась хитом. Тогда же она закрепила за собой образ, ставший ее визитной карточкой: яркий блонд, красная помада, черные стрелки, и подчеркивающие фигуру наряды с хищными принтами и яркими оттенками.

Сейчас Гвен уже 53 год, и, вопреки изменчивой моде, она осталась верна собственному стилю. Она смело комбинирует предметы одежды, чтобы получился экстравагантный, но при этом не вызывающий образ. А поклонники восхищаются тем, что за прошедшие 30 лет Гвен, кажется, забыла постареть: она выглядит так же молодо, как во время выступлений в составе No Doubt.