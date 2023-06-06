Забыла о возрасте: выходка Ларисы Рубальской шокировала фанатов
Это занятие слишком опасно.
Пожилым людям порой хочется вновь ощутить себя молодыми. Но некоторые их поступки способны шокировать окружающих.
Похоже, что и Лариса Рубальская решила забыть о возрасте. В Сети появился ролик, на котором знаменитая поэтесса пыталась встать на электросамокат. Но 77-летняя пенсионерка не учла, что поклонники вряд ли обрадуются такой выходке. К тому же в последнее время большинство россиян начинают все жестче высказываться насчет подобных средств передвижения. В основном люди боятся, что гонщики ненароком собьют их или попадутся под колеса автомобиля. Поэтому видео с писательницей в Сети вызвало бурную реакцию.
«В таком возрасте это уже опасно, нужно быть осторожнее с самокатами», «Целесообразнее выбрать ходьбу, тем более в 77 лет», «Нашла что рекламировать, и так спасу нет от этих несущихся по тротуарам самокатчиков», — возмутились россияне.