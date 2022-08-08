Забыла о трагедии: как выглядит вдова Грачевского спустя полтора года после его смерти

Екатерина Белоцерковская взбудоражила поклонников своим внешним видом. Знаменитость начинает возвращаться к светской жизни после смерти мужа.

Художественный руководитель «Ералаша» скончался в начале января 2021 года. Неожиданная смерть оказался весьма сильное влияние на супругу знаменитость. Как признавалась сама Белоцерковская, все ее мысли посвящены только супругу и она не может заниматься своими привычными делами.

Теперь же, как оказалось, артистка начала смиряться с утратой. В своем блоге она поделилась снимком из недавней фотосессии, на котором красуется волнистыми волосами. Также на ее странице появилась фотография с одного из светских вечером, на котором Белоцерковская предстает в изящном темно-синем платье.

Пользователи сети остались в восторге от неожиданных публикаций. В комментариях они осыпали вдову Грачевского комплиментами и признались, что рады ее возвращению в светскую жизнь.