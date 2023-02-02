Забыла о нижнем белье: не поверите, почему чуть не случилась трагедия с Сальмой Хайек

Последней работой Сальмы Хайек в кино стала третья часть «Супер Майка», где она исполнила роль светской львицы, помогающей стриптизерам построить карьеру. Артистка, судя по отзывам критиков, успешно вжилась в роль, однако сам съемочный процесс чуть не закончился для нее трагедией.

Дело в том, что в фильме есть несколько танцевальных сцен. И в одной из них герой Ченнинга Татума должен был держать Сальму вверх ногами. Когда же артисты выполняли этот номер, звезда «Кота в сапогах» потеряла равновесие, находясь вниз головой, и начала выскальзывать из своих брюк. При этом Сальма не знала, надела ли в тот день на съемки нижнее белье.

«Я не могла вспомнить, было ли у меня нижнее белье. И вместо того, чтобы закрыть голову руками, я просто держалась за штаны», — рассказывала артистка.

В итоге ей удалось избежать конфуза. Знаменитости помогли члены съемочной группы, которые перевернули артистку, ведь та не могла шевелиться самостоятельно. И если сейчас этот эпизод Сальма вспоминает со смехом, то во время съемок она всерьез переживала за свою жизнь и за репутацию.