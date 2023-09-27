Забыла о добрых делах: Анкудинова дала от ворот поворот Крутому и не только

Продюсеры выстроились в очередь за Дианой Анкудиновой после ее победы в шоу «Ты супер!». В их числе был и Игорь Крутой. Музыкант предложил сотрудничество талантливой исполнительнице и подсуетился, чтобы повысить шансы на положительный ответ.

Композитор подарил юному дарованию квартиру в Москве, которую та с радостью приняла. Но, когда дошло до заключения контракта, звезда забыла о добрых делах. На встречу, которую ей назначил Игорь Яковлевич, она просто не пришла.

«Я за свободу и волю. Условия, на которых мне предложили работу совместную, меня не устраивали», — отметила Анкудинова в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Она добавила, что сотрудничать с ней хотел также Виктор Дробыш, но и ему не удалось найти подход к капризной знаменитости.

Певица призналась, что не хочет «идти под продюсера», поскольку не готова к тому, чтобы кто-то диктовал ей, как петь. Диана отметила, что в ее прошлом было много давления и насилия, но больше она не хочет быть зависимой от чужих желаний.