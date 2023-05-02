Забыла даже о малолетних детях: отсидевшая Настя Дашко возвращается в «Дом-2»

Когда-то Настя Дашко была одной из самых видных участниц «Дома-2». Недавно она заявила, что планирует вернуться на знаменитую телестройку.

Дашко прибыла на реалити-шоу в 2004 году. У нее был продолжительный роман с Сэмом Селезневым, однако после ухода с проекта пара распалась. А десять лет назад Дашко оказалась в центре скандала — девушку арестовали за мошенничество. Настю приговорили к трем годам лишения свободы. После тюрьмы она всеми силами пыталась вернуться к обычной жизни и восстановить репутацию. Дашко получила новую профессию и устроилась в компанию в Златоусте.

Личная жизнь Анастасии тоже не стояла на месте. Она вышла замуж и родила двоих сыновей — Клима и Луку. Кстати, одного из своих отпрысков Дашко не спешит отдавать в школу. Девушка считает, что нужно дождаться восьмилетия ребенка. Это вызвало целую дискуссию в ее соцсетях.

Но ни малолетние дети, ни работа не могут удержать Анастасию от желания снова оказаться в скандальном шоу. Она надеется, что «Дом-2» поможет ее карьерному росту и поспособствует новому витку популярности.