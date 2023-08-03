Забыла, что ей 75: Винер отличилась на собственном дне рождения

Именинница решила ни в чем себе не отказывать.

В прошедшие выходные Ирина Винер отмечала свое 75-летие. Легенда спорта собрала под одной крышей десятки гостей, среди которых были как ее близкие, так и известные на всю страну знаменитости.

Например, в числе приглашенных оказался Филипп Киркоров. Король эстрады не просто поздравил гимнастку с праздником, но и спел для нее. Артист исполнил несколько композиций, в числе которых была «Салма», не оставившая никого из присутствующих равнодушным.

Оценила пение Киркорова и сама именинница. Как рассказала в своем Telegram-канале ученица гимнастки Мария Толкачева, Винер в ярком праздничном наряде танцевала у всех на глазах. Тренер совсем не стеснялась присутствующих, а в конце выступления Киркоров даже вывел ее на сцену и спел последний припев вместе с ней. В итоге необычный дуэт сорвал шквал аплодисментов, а выступление Винер точно надолго запомнилось всем гостям праздника.