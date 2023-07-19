Забыла, что ей 52: Орбакайте избавилась от детей и пустилась во все тяжкие (горячие кадры)

Знаменитость решила ни в чем себе не отказывать во время отпуска.

Еще несколько дней назад Кристина Орбакайте прилетела в Юрмалу, где отдыхает ее мать Алла Пугачева с семьей. Поклонники были уверены, что часть лета певица проведет вместе со своими родными, но звезда «Чучела» неожиданно сорвалась к мужу в Италию.

Как рассказала Орбакайте в своих блогах, она решила отдохнуть вместе с Михаилом Земцовым на яхте. Супруги оставили свою дочь Клавдию и сына Дени, с которыми до этого активно путешествовали. Знаменитости, сняв судно, отправились в небольшую поездку по Адриатическому морю, где, как оказалось, снимали свои картины итальянские классики.

«Морская прогулка на Адриатике. Ровно здесь снимал свои фильмы Федерико Феллини», — пишет певица.

Подписчики остались в восторге от публикации Орбакайте. Фанаты высоко оценили миниатюрный купальник, в котором 52-летняя артистка наслаждалась отдыхом, и пожелали ей счастливых каникул.