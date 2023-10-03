Забыла, что была красавицей: Зотова из «Гардемаринов» перестала следить за собой
Актрису «состарило» одиночество.
От миловидной героини Софьи Зотовой из фильма «Гардемарины» не осталось и следа – 59-летняя актриса Ольга Машная изменилась так, что многие фанаты ее просто не узнают.
В новой внешности Машной общественность винит неудачное замужество. Артистка набрала лишний вес после родов, а затем и вовсе исчезла с экранов. Ее выход на ковровую дорожку в кинотеатре «Мосфильм», где накануне прошел показ фильма «Гардемарины 1787. Мир», разочаровал поклонников кинокартины. Той девушки, по которой сходили с ума юноши, больше нет.
Ради омоложения артистка даже согласилась лечь под нож хирургов – ей сделали ринопластику, а позже и липосакцию. Медики обнаружили у Машной грыжу, но удалять ее не стали. Что касается личной жизни артистки, по слухам она так и не наладилась.
Пользователи соцсетей написали, что ее типаж мог бы спокойно попасть на обложку журнала Vogue в 80-х годах, другие добавили, что она просто нуждается в хорошем стилисте.
«Была очень хороша в 80-х, такой типаж на обложку Vogue спокойно мог попасть – озорная девчонка типа Кайли Миноуг», «Стилиста бы ей нормального, немного поработать над прической, макияжем, стилем, и всё нормально будет», - отметили они.