Забыл о фотошопе: как выглядит сползающее лицо Малинина (честное фото)

Внешность Александра Малинина обсуждается общественностью уже не один год. Многие отмечают, что 64-летний исполнитель романсов выглядит невероятно молодо и свежо. Певца давно подозревают в любви к пластическим операциям и косметологическим вмешательствам.

При этом эксперты отмечают, что не видят следов хирургической работы на лице артиста. Вероятнее всего, Малинин ограничивается аппаратной косметологией и уколами красоты. Но ларчик просто открывается: оказалось, что один из секретов звезды — это использование фильтров и фотошопа.

Недавно певец вышел в прямой эфир, чтобы пообщаться с поклонниками. Подписчики были шокированы странным обликом кумира. Лицо Александра Малинина заметно «поплыло»: без обработки у певца морщинистая шея и неровный овал лица. Некоторые даже сравнивали исполнителя с 81-летним Львом Лещенко.