Забыл о дочери на 12 лет: секс-символ «Фабрики звезд» показал истинное лицо

Юрий Титов прославился благодаря проекту «Фабрика звезд-4», где он в 2004 году исполнил хит «Понарошку». «Фабрика» обещала талантливому певцу успешную карьеру, но он так и остался исполнителем одного хита. Не сложилось у Титова и в личной жизни.

После «Фабрики звезд» Юрий Титов встретил грузинскую джазовую певицу Теону Контридзе. Девушка была старше певца на 8 лет, но это не помешало его пылким чувствам. У пары были больные отношения – об этом сама Теона рассказала на YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия манучи». Влюбленные расстались, несмотря на беременность Контридзе. Вскоре она вернулась к бывшему жениху Николаю – именно его совместная дочь Теоны Контридзе и Юрия Титова называет папой.

12 лет Реди-Мариам не знала, кто ее настоящий отец, пока Титов не признался во всем в программе «Сегодня вечером». Но воссоединения отца и дочери не произошло: повзрослевшая девочка хоть и знает о существовании звездного папы, но общается с биологическим родителем редко.