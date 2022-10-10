Забыл о детях и встречался с 14-летней: такого Луиса Альберто из сериала «Богатые тоже плачут» не знал никто

В 1990-е годы после отгремевшей с успехом «Рабыни Изауры» российские телезрители с удовольствием переключились на сериал «Богатые тоже плачут». История красавицы Марианны и мужественного Луиса Альберто перебила по популярности даже предыдущую бразильскую ленту. А исполнители главных ролей Рохелио Герра и Вероника Кастро стали кумирами миллионов людей по всему миру. Актеры считались самыми желанным звездами, и Герра этим активно пользовался, оказавшись настоящим ловеласом.

У него подрастал сын от случайной связи еще в 50-е годы. Затем последовал брак с певицей Дарси Деннис, который продлился всего 2 недели. А с актрисой Отилией Ларраньягой актер «задержался» на шесть лет, но и появление общей дочери не спасло отношения.

От союза со студенткой Федрой Джонсон у Рохелио также родилась дочка. Но бразильская звезда не стремился к общению с детьми, фактически забыв о них. Тем более что в возрасте 39 лет он, наконец, всерьез влюбился. Только его избраннице Марибель Робле было всего 14 лет. Тем не менее подросток ответила симпатией на интерес Герры. Когда девушке исполнилось 20 лет, они официально зарегистрировали брак. Пара воспитала вместе двоих сыновей, и к детям от Робле актер относился куда внимательнее, чем к остальным своим наследникам, пишет «СтарХит».