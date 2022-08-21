Забвение или зависимость: почему на самом деле пропала Тамара Акулова

После фильма «В поисках капитана Гранта», где Тамара Акулова сыграла роль леди Гленарван, актриса стала популярной, ее полюбили зрители, а в прессе девушку называли одной из самых красивых артисток перестроечного периода. Казалось бы, впереди у нее были другие громкие роли, но звезда неожиданно пропала с экранов.

Мало кто знает, что личная жизнь знаменитости была наполнена трагедиями и сложностями. Около 10 лет советская исполнительница ролей и вовсе не показывалась на людях: тогда поговаривали, что знаменитость всерьез страдает от алкогольного пристрастия.

Другой причиной «исчезновения» называли развод с мужем: расставание Акуловой с Юрием Шерлингом больно ударило по знаменитости.

Вторым супругом Тамары Акуловой стал режиссер Эльер Ишмухамедов, от которого актриса родила сына Дмитрия. По ее словам, она не снималась 10-12 лет, но не жалеет об этом. Она занималась домом, сыном, а муж обеспечивал семью. Позже он же помог возлюбленной вернуться на экраны.

Сегодня 62-летняя актриса ведет замкнутый образ жизни, редко общается с журналистами, но активно снимается в сериалах и кино.