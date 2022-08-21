Забвение или зависимость: почему на самом деле пропала Тамара Акулова
Актриса могла бы выстроить пышную карьеру, но не смогла.
После фильма «В поисках капитана Гранта», где Тамара Акулова сыграла роль леди Гленарван, актриса стала популярной, ее полюбили зрители, а в прессе девушку называли одной из самых красивых артисток перестроечного периода. Казалось бы, впереди у нее были другие громкие роли, но звезда неожиданно пропала с экранов.
Мало кто знает, что личная жизнь знаменитости была наполнена трагедиями и сложностями. Около 10 лет советская исполнительница ролей и вовсе не показывалась на людях: тогда поговаривали, что знаменитость всерьез страдает от алкогольного пристрастия.
Другой причиной «исчезновения» называли развод с мужем: расставание Акуловой с Юрием Шерлингом больно ударило по знаменитости.
Вторым супругом Тамары Акуловой стал режиссер Эльер Ишмухамедов, от которого актриса родила сына Дмитрия. По ее словам, она не снималась 10-12 лет, но не жалеет об этом. Она занималась домом, сыном, а муж обеспечивал семью. Позже он же помог возлюбленной вернуться на экраны.
Сегодня 62-летняя актриса ведет замкнутый образ жизни, редко общается с журналистами, но активно снимается в сериалах и кино.