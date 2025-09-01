Забвение, аварии, тяжелый уход: что стало с Костей Иночкиным из «Добро пожаловать, или...» — поплатился за один поступок

Актеру пророчили успех, но с конца 90-х его жизнь была похожа на драму.

Фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» стал культовым, а улыбка юного Виктора Косых навсегда впечаталась в память поколений. Ну, кто не помнит того самого пионера, который переплыл реку, был исключен из лагеря, а после тайком в него вернулся?

Его герой, Костя Иночкин, стал символом бунтарского духа и искренности. Но что же произошло с актером, который в одночасье проснулся звездой всесоюзного масштаба? Его история оказалась полной неожиданных поворотов, славы и трагедий.

Внезапная слава: Как школьник стал звездой

История Виктора Косых похожа на сказку, которую так любил советский кинематограф. Ассистенты режиссёра Элема Климова искали лица в обычных московских школах.

По легенде, на уроке физкультуры детей спросили, кто умеет плавать. Руку подняли даже те, кто не умел, — так велико было желание хоть как-то выделиться. И среди всех этих ребят был Косых

На пробах его попросили прочитать стихотворение. Талант и обаяние парня были настолько очевидны, что Климов мгновенно прекратил весь дальнейший кастинг и утвердил его на роль.

Правда, изначально парню прочили другого персонажа — Марата. Но Косых так хотел сыграть главного героя, что приложил все усилия и в итоге покорил всю съёмочную группу.

Узнал о своем триумфе он буквально накануне отъезда в лагерь, где проходили съёмки.

Успех фильма был оглушительным. Скромный школьник в одночасье стал знаменитостью, и тут же посыпались предложения от режиссёров. Так начался его путь в большом кино.

Косых даже поступил во ВГИК, хотя изначально подавал документы в Московское погранучилище. Но в итоге он отучился на актерском факультете в мастерской Сергея Бондарчука.

Звёздная карьера и неожиданный поворот

Казалось, дорога в актёрской профессии для Косых предопределена. Он был невероятно востребован и популярен — снялся в более чем 50 проектах.

Однако в 90-е годы его звёздная карьера резко пошла на спад. Как и многих актёров того времени, его практически перестали звать на съёмки.

Появились тёмные слухи: одни коллеги считали, что он запил, другие — что попал в тюрьму. На самом деле, Виктор Косых всегда был человеком непубличным и скромным, он не давал интервью и не участвовал в светской жизни, что лишь подогревало догадки.

Он продолжал периодически сниматься, но в крошечных, эпизодических ролях, часто даже без упоминания в титрах.

Полоса роковых неудач

Жизнь актера в конце 90-х и 2000-х годов напоминала чёрную полосу, которая не желала заканчиваться. Его преследовала череда страшных и трагических событий.

В 1997 году он попал в жуткое ДТП, врезавшись на машине в летнее кафе. В результате аварии пострадали люди, один из них позже скончался. Суд тогда оправдал актёра.

В 2009 году — снова серьёзная автомобильная авария, после которой он был госпитализирован.

Спустя полгода его как пешехода сбила машина. А ещё через год он поскользнулся на улице, упал и получил тяжёлые ушибы и травмы.

Эти несчастные случаи подорвали его здоровье и окончательно отдалили от мира большого кино. Некоторые считают, что это все цена за ту аварию, унесшую жизнь невинного человека.

Тихий уход

Виктора Косых не стало в декабре 2011 года. Он ушёл тихо, как и жил, — в своей квартире, на 62-м году жизни. Официальная причина смерти — сердечная недостаточность.

Многие связывали его уход с последствиями многочисленных травм и пережитых потрясений. Слухи о проблемах с алкоголем так и остались слухами, не подтверждёнными официально.

До конца своих дней он оставался верен профессии, работая в театре «Темп» при Союзе театральных деятелей. Его история — это яркая вспышка славы и сложная, порой жестокая, судьба артиста, которого забыла новая эпоха.

А для зрителей он, пожалуй, так и останется вечно юным, озорным и принципиальным пионером Костей Иночкиным, который ради дружбы и справедливости не боялся бросить вызов миру.

Ранее мы писали: «Лучше заменить расстрелом»: траурной фразой о любви Раневская описала всю свою личную жизнь — для многих женщин, увы, актуально