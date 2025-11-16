Забудьте Раббана и Фейд-Рауту: главный злодей «Дюна. Часть третья» превратит Sci-Fi в настоящий психологический хоррор

Меню
16 ноября 2025 15:13
Теперь ждать премьеру еще сложнее.

Если первые две «Дюны» были эпичной сагой о становлении мессии, то в третьей части Пол Атрейдес столкнется с угрозой, против которой бессилен даже его дар пророка. Главным злодеем картины станет Роберт Паттинсон в роли Скайтейла – Мастера тлейлаксу.

Этот персонаж – не какой-то там обычный заговорщик. Он представляет таинственную секту Бене Тлейлаксу – культ аморальных генетических манипуляторов, для которых жизнь и память – не святыня, а товар.

Как лицедел, Скайтейл может стать кем угодно, не просто мимикрируя, а физически меняя рост и черты лица, становясь идеальным шпионом.

Его оружие – не клинок, а тотальная паранойя. Когда враг не имеет лица, доверие становится уязвимостью, а империя начинает рушиться изнутри.

Самое ужасное, что он – «эмпатичный монстр», способный искренне жалеть Пола, даже планируя его падение, и превращать человеческое сочувствие в инструмент манипуляции.

Именно Паттинсон, с его уникальным талантом воплощать нестабильных и загадочных персонажей, идеально впишется в эту роль. После «Маяка» и «Хорошего времени» актер виртуозно передаст самую суть Скайтейла.

Недаром тон фильма, сообщает CBR, обещает стать мрачнее и камернее. Вильнев не скрывает, что «Дюна: Часть третья» будет политическим триллером и медитацией о цене власти.

И Скайтейл в исполнении Паттинсона станет ее главным катализатором – призраком в машине империи, который превратит космическую оперу в умный, почти клаустрофобический хоррор. Готовьтесь к самой психологической и пугающей «Дюне» из всех.

Ранее мы писали: Вильнев актеров не жалеет: съемки «Дюны 3» довели Паттинсона до изнеможения – звезде «Сумерек» досталась сложная роль

Фото: Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
