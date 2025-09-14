Забудьте про западную «повесточку» и цензуру: в этой новой комедии унизят лучшие хорроры последних лет — под раздачу попадут и «Грешники»

Меню
14 сентября 2025 19:05
Возвращение легенды уже через несколько месяцев.

Похоже, 2026-й будет годом настоящего камбэка пародий. После того как «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном неожиданно напомнил публике, как это вообще — смеяться до слез, братья Уэйанс решили сделать «Очень страшное кино» снова великим.

Судя по первым подробностям, шестая часть будет не стерильной «комедией для всей семьи», а настоящим ударом по всему — без цензуры, «повесточки» и лишних оглядок на тренды.

Главный козырь — выбор жертв. Под нож пойдут свежие хорроры последних лет: «Крик» с его очередным мета-возвращением, пугающий «Еретик» с Хью Грантом, леденящий «Собиратель» с Николасом Кейджем, вампирский нуар «Грешники» Райана Куглера, а также культовые хиты Джордана Пила — «Прочь» и «Нет».

Вспомните, как раньше герои «Очень страшного кино» умудрялись превратить слэшер в фарс с говорящими травками и орущими попугаями — и легко представить, что ждет новые хорроры.

Вишенка на торте — возвращение старой гвардии. На экране снова появятся Анна Фэрис и Реджина Холл, а это значит, что фирменный вайб первых частей никуда не денется.

И главное: по словам Марлона Уэйанса, «оскорблять будут всех одинаково». То есть не будет «осторожных» шуток с миллионным фильтром и обязательной дозой морализаторства.

На фоне бесконечных безопасных комедий, где юмор проверяют словно паспорт на таможне, такое обещание звучит как глоток свежего воздуха. Если все пойдет по плану, «Очень страшное кино 6» может не только воскресить франшизу, а вернуть жанр пародий в мейнстрим. Это ли не счастье?

Ранее мы писали: Снят для фанатов Лесли Нильсена: в новом «Голом пистолете» нашли душевные и смешные до слез пасхалки

Фото: Кадр из фильма «Грешники» (2025) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
