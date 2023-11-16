Забудьте про идеальные укладки: эти прически сделают вас настоящей модницей в 2024 году

Близится новый год, а это значит, что пришло время добавить перемен в свою жизнь. Отличная пора, чтобы начать эксперименты с внешностью: двери салонов красоты открыты для всех страждущих. Чтобы не разочароваться в стрижке, вот несколько идей для трендовых причесок грядущего года.

Не стоит мучить себя завивками или выпрямлением. На пике популярности естественная красота: оставьте в прошлом травмирующие процедуры и покажите всем красоту своей шевелюры в ее первозданном виде.

Текстурированные стрижки — наше все. Никакой «зализанности». Вместо этого отдавайте предпочтение объему и легкой небрежности. Попробуйте сделать необычную челку. «Шторка», кудрявая и рваная или косая — выбор за вами.

Обладательницам худого лица отлично подойдет короткая стрижка пикси или нежный каскад. Пышкам же стоит присмотреться к укладкам средней длины, чей объем сосредоточен внизу. Визуально стройнят и ассиметричные варианты.