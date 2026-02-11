Забудьте про Хюррем и Сулеймана: у создателей «Великолепного века» есть исторический сериал покруче — на 8,4 балла от зрителей

Когда слышишь «турецкий исторический сериал», первая ассоциация — пышные костюмы, дворцовые интриги и «Великолепный век». Но режисснры этого хита, Дурул и Ягмур Тайлан, создали другой проект, который обошнл знаменитого предшественника в рейтингах. Речь о драме «Ты моя Родина» с оценкой 8.4 на Кинопоиске против 8.2 у «Великолепного века».

Действие переносит нас в 1919 год, когда греческие войска оккупируют Измир. В центре сюжета — семья капитана турецкой армии Джевдета: его жена Азизе, дети и свекровь. Их личная история тесно переплетается с трагическими событиями войны. Ожидание возвращения отца, борьба за выживание и предательство со стороны близкого друга создают напряженную драматическую арку.

Вопреки стереотипам о турецких сериалах, здесь нет затянутых диалогов и «мыльных» сюжетов. Каждая из 59 серий наполнена событиями, а исторический контекст подан с уважением к теме.

Отдельной находкой стал персонаж греческого лейтенанта Леонидаса в исполнении Борана Кузума. Актер настолько органично вжился в роль, что его герой, изначально вроде бы антагонист, добавляет истории глубины и сложности, покоряя даже тех зрителей, кто начинал смотреть сериал именно из-за него.

Турецкие авторы могут снимать не только о гаремах, но и о силе духа, семье и любви к стране без напускных речей, с искренним патриотизмом, напоминающим лучшие советские военные драмы. Ну и конечно, сериал должен быть увлекательным — и тут тоже попадание в точку.