Забудьте про «Горничную»: в США уже лидирует новый триллер — $28 млн в первые выходные, и скоро он будет у нас

3 февраля 2026 07:58
Его сила — в гениально простой задумке.

Пока на российских экранах завершается триумфальное шествие «Горничной», в США определился новый лидер кассовых сборов. Им стал психологический триллер «На помощь!» от легендарного Сэма Рэйми, который в дебютный уик-энд собрал в Северной Америке 20 миллионов долларов. При общем бюджете в 40 млн, мировая касса фильма уже достигла 28 миллионов, что говорит об уверенном старте.

Проект, в котором снялись Рэйчел Макадамс и Дилан О’Брайен, не только коммерчески успешен, но и получил редкое одобрение критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes его рейтинг «свежести» составляет 93%, что для жанра является показателем исключительного качества.

Это возвращение Рэйми к корням — напряженному, умному психологическому хоррору после его работы в рамках большой франшизы («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»).

Сюжет строится на конфликте: офисная сотрудница Линда, доведенная до предела издевательствами своего босса Брэдли Престона, отправляется с ним в роковую командировку. После авиакатастрофы они оказываются единственными выжившими на необитаемом острове.

Теперь их извечная война «подчиненный против начальника» разворачивается в условиях борьбы за выживание, где правила диктует не корпоративный устав, а инстинкты. Сценарий от авторов «Крика» обещает острый саспенс и непредсказуемые повороты в этой опасной игре за жизнь.

Уже в начале февраля 2026 года фильм начнут показывать в России на неофициальных премьерах. Пока хоррор «Железное легкое» и документалка «Мелания» делят остатки внимания американской аудитории (они заняли второе и третье место), российским зрителям стоит приготовиться к встрече с еще одним увлекательным триллером.

Фото: Кадры из фильмов «Горничная» (2025 г.), «На помощь!» (2026 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
