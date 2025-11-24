Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пол Атрейдес лишь марионетка: главный герой «Дюны» Вильнева все два фильма скрывался у всех на виду

Пол Атрейдес лишь марионетка: главный герой «Дюны» Вильнева все два фильма скрывался у всех на виду

24 ноября 2025 07:00
Пол Атрейдес лишь марионетка: главный герой «Дюны» Вильнева все два фильма скрывался у всех на виду

Вот она – настоящая пятая колонна, белая ворона и серый кардинал в одном лице.

Все взоры зрителей «Дюны» прикованы к Полу Атрейдесу – то юному герою, то мрачному пророку, императору, несущему джихад. Тимотти Шаламе эффектно проходит путь от изгнанника до мессии. Но что, если главный архитектор этой трансформации все два фильма скромно стояла у него за спиной?

Вернее, носила черное и говорила с леденящим спокойствием.

Забудьте о Поле. Подлинный двигатель сюжета «Дюны» Вильнёва – леди Джессика.

Пол Атрейдес лишь марионетка: главный герой «Дюны» Вильнева все два фильма скрывался у всех на виду

Пока мы следили за взрослением героя, его мать – член древнего ордена Бене Гессерит – методично вела свою партию.

Спасая сына от гибели. она с самого детства готовила его к роли мессии, зная, что пророчество о Лисан аль-Гаибе – не божественное откровение, а многовековая политическая программа, заботливо посеянная её орденом.

Её ключевой поворот во второй части – принятие звания Преподобной Матери – это не акт отчаяния, а хладнокровный расчет. Получив доступ к памяти предков и знанию через Воду Жизни, она становится рупором Бене Гессерит для фременов.

Пол Атрейдес лишь марионетка: главный герой «Дюны» Вильнева все два фильма скрывался у всех на виду

Даже когда Пол отчаянно сопротивляется своей мессианской роли, видя кошмары грядущего джихада, Джессика уже марширует на юг, убеждая фанатиков в божественности её сына.

Она – та самая сила, что затачивала Полa под пророчество с детства, обучая его Голосу и навыкам ордена. И именно её действия – а не воля самого Пола – становятся тем катализатором, который в итоге заставляет его провозгласить себя Лисан аль-Гаибом и занять трон Императора.

Пол стал тем, кем его сделала мать. И в этом – настоящая трагедия «Дюны».

Ранее мы писали: «Российский Sci-Fi как жанр мертв»: лишь один отечественный сериал не стыдно советовать фанам Стругацких – хотя серьезности в нем 0

Фото: Кадр из фильма «Дюна» (2021), «Дюна: Часть вторая» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Marvel двумя словами только что переписали канон MCU: теперь ясно, что связывает Доктора Дума и Железного человека в «Судном дне» Marvel двумя словами только что переписали канон MCU: теперь ясно, что связывает Доктора Дума и Железного человека в «Судном дне» Читать дальше 9 декабря 2025
Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Дети «кайфанут» и так, но с взрослыми сложнее: какие фильмы смотреть перед «Зверополисом 2», чтобы точно понять все отсылки Читать дальше 9 декабря 2025
«Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе «Забить мужа молотком до смерти»: в «Умри, моя любовь» Лоуренс выдала лучшую роль за годы – и от скрытого смысла драмы становится не по себе Читать дальше 8 декабря 2025
Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Читать дальше 8 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» «Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар» Читать дальше 10 декабря 2025
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн «В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн Читать дальше 10 декабря 2025
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне «Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше