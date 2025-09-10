Забудьте «Орудия» и «Грешников» — новый хоррор только что показал лучший старт в кинотеатрах в истории жанра

В последние годы жанр хоррора то и дело доказывал, что достоин быть в лидерах мирового кинопроката, однако в этом году успехи ужастиков вышли на новый уровень.

В первой половине года кинотеатры покоряли «Грешники», которым сейчас пророчат как минимум пару номинаций на «Оскар»; в прошлом месяце на большие экраны вышли «Орудия», которые успели побить рекорды «Грешников» и теперь готовятся найти еще большую аудиторию на стриминге.

Все это, однако, не сравнится с тем, что удалось сделать фильму «Заклятие 4: Последний обряд», релиз которого состоялся только 5 сентября — только за один полноценный уикенд картине удалось «подвинуть» с пьедестала хит жанра «Оно» и его сиквел.

«Заклятие 4: Последний обряд» собрал почти 200 миллионов долларов за первые три дня в прокате

Фильм, ставший девятой по счету картиной в хоррор-франшизе «Заклятие», заработал в домашнем кинопрокате около 84 миллионов долларов, а в зарубежном — аж 100, в итоге дойдя до цифры в 194 миллиона долларов за первый уикенд.

Таким образом «Последний обряд» показал лучшие результаты в истории серии и, что еще важнее, в истории хоррора, обогнав по сборам «Оно», собравшее 190 миллионов долларов за первые выходные проката в 2017 году.

Кроме того, новинка умудрилась обойти и сиквел «Оно», выпущенный в 2019 году — тогда фильм побил рекорд зарубежного кинопроката, заработав 92 миллиона долларов; в случае «Последнего обряда» речь идет о 110 миллионах.

Ко всему этому можно прибавить и тот факт, что «Заклятие» все так же остается самой кассовой хоррор-франшизой в истории кино, на данный момент имея в своей копилке больше 2 миллиардов долларов сборов за все фильмы, включая разного рода сиквелы и спиноффы.

Несмотря на кассовый успех, «Заклятие 4: Последний обряд» не на хорошем счету у критиков

Хотя фильму и удалось избежать полного провала среди критиков, в отличие от многих других частей франшизы, похвастаться большим количеством положительных отзывов «Последний обряд» все-таки не может — сейчас картина удерживает рейтинги в 57% и 79% «свежести» от критиков и зрителей соответственно на Rotten Tomatoes.

Ругают финальную часть в основном за плохой сценарий и невозможность дать истории достойное завершение, которое ощущается как что-то безжизненное и дешевое.

Тем не менее, главными достоинствами «Последнего обряда» называют все так же впечатляющую актерскую игру Патрика Уилсона и Веры Фармиги, которая вполне могла бы вытянуть на себе еще пару фильмов франшизы.

Кстати, «Заклятие 4: Последний обряд» стал одним из самых ожидаемых кинотеатральных релизов этой осени — о других грядущих новинках мы уже рассказали здесь.