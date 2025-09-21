Забудьте магию Disney: этот свежий мульт автора «Холодного сердца» стоил $200 000 000 — а критики от него мокрого места не оставили

Меню
21 сентября 2025 16:40
Неудивительно, что в России проект так и не выстрелил.

Мультфильм «Заветное желание» (Wish) должен был стать гимном столетию Disney — масштабным, волшебным и ностальгическим. Вместо этого он обернулся баснословно дорогим разочарованием.

При бюджете в $200 млн и наличии Криса Баки (автор «Холодного сердца», на секундочку) от проекта ждали чуда. Но чуда не случилось.

Что пошло не так?

Сюжет о короле Магнифико, собирающем желания жителей королевства Роса, и смелой Аше, бросившей ему вызов, критики назвали «склейкой из чек-листа Disney».

Магия? Есть. Королевство? Есть. Независимая героиня? Есть. Но всё это подано без души, как будто по шаблону.

Злодей Магнифико (озвучивает Крис Пайн) получился картонным — его мотивация сводится к паранойе и «никогда снова», без глубины. Аша идеальна с самого начала и не проходит никакой эволюции.

Песни? Много, но ни одна не запоминается. Юмор? Отсутствует. Осыпание пасхалками? Их так много, что они не радуют, а раздражают, напоминая о том, что у Disney были куда лучшие работы.

Финансовая катастрофа

Сборы в $250 млн против бюджета в $200 млн (а с учётом маркетинга — все $400 млн) означают, что проект не окупился. Для студии, которая когда-то задавала тренды, это не тревожный звоночек, а настоящий колокол.

«Заветное желание» — это мультфильм-обязаловка, созданный потому, что «надо отметить юбилей». Он не несёт в себе магии, риска или оригинальности. Это пустая красивая обёртка без содержания. И самое грустное — именно такой подход и хоронит тот Disney, которого мы когда-то любили.

Фото: Кадр из мультфильма «Заветное желание» (2023)
Алексей Плеткин
