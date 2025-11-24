Меню
Забудьте Алисенту, извинитесь перед Деймоном: худшего персонажа «Дома Дракона» показали лишь в 3-й серии – в 3-м сезоне станет только хуже

24 ноября 2025 11:50
В «Игре престолов» он бы долго не прожил.

В мире «Песни льда и пламени» хватает отвратительных личностей – но один персонаж сумел переплюнуть даже самых отъявленных злодеев. Его появление в сериале поначалу прошло почти незамеченным, но уже к третьему сезону он может стать главной угрозой для всего Вестероса.

Давайте разберёмся, кто этот мастер интриг и почему его стоит бояться больше, чем Алисенты или Деймона.

Ларис Стронг: тихий убийца с большими амбициями

Речь о Ларисе Стронге (актёр Мэттью Нидэм) – брате Харвина и сыне Лайонела Стронга, известном как «Косолапый» из‑за детской травмы. Он дебютировал в 3‑й серии 1‑го сезона («Второй в своём имени») и с тех пор методично прокладывает себе путь к власти, не брезгуя самыми грязными методами.

Ларис выделяется на фоне других злодеев не только амбициями, но и абсолютной беспринципностью. В отличие от многих амбициозных персонажей Вестероса, он не остановился перед убийством собственной семьи – отца и брата.

При этом он не действовал в пылу страсти или из мести: всё было продумано до мелочей.

Как началась кровавая игра Лариса?

Всё началось с невинной жалобы Алисенты в 3‑й серии. Королева сокрушалась, что у неё мало союзников, и мечтала о возвращении отца на пост Десницы короля. Ларис воспринял это как сигнал к действию.

Он подослал заключённых, предварительно отрезав им языки, чтобы они не могли выдать заказчика. Но и этого ему оказалось мало – он умело подставил Алисенту Хайтауэр, убедив окружающих, что именно королева приказала убить своих сторонников.

Так Ларис не только избавился от близких, но и сделал Алисенту соучастницей преступления, привязав её к себе цепями вины и страха.

Используя сеть шпионов, он быстро выяснил слабые места окружающих и начал методично выстраивать свою власть. Постепенно он вошёл в Малый совет и стал Лордом‑исповедником – позиция, которая дала ему доступ к самым тёмным тайнам Королевской Гавани.

Мастер манипуляций: как Ларис держит в страхе сильнейших

Что действительно пугает в Ларисе – это его способность играть на чувствах людей. Он не просто манипулирует, а буквально выжимает из своих «союзников» всё, что ему нужно.

В 9‑й серии 1‑го сезона он потребовал от Алисенты интимных услуг в обмен на информацию, показав, что для него нет границ в достижении целей.

При этом Ларис умеет казаться безобидным: его инвалидность часто становится поводом для снисходительного отношения, а он, пользуясь этим, наносит удары там, где их меньше всего ждут.

Мнимое раскаяние: правда или новый расчёт?

Во 2‑м сезоне зрители могли заметить кое‑что похожее на раскаяние: Ларис помог Эйгону после того, как тот получил ожоги от драконьего пламени. Однако верить в его доброту – большая ошибка.

Этот поступок скорее выглядит как очередной расчётливый ход. Ларис не имеет лояльности ни к кому: он легко предаст любого, если это принесёт ему выгоду. Даже помогая Эйгону, он, вероятно, готовит новый удар – возможно, против самого короля или его семьи.

Почему Ларис страшнее прочих злодеев «Дома дракона»?

В чём же суть ужаса, который внушает Ларис? В отличие от Алисенты, которая действует из страха и желания защитить семью, или Деймона, чьи поступки продиктованы амбициями и честью, Ларис лишён любых принципов.

Он не испытывает угрызений совести, не ценит человеческие жизни и использует даже близких людей как пешек. Его история – это предупреждение: иногда самый тихий и незаметный человек может оказаться самой большой опасностью.

Можно не сомневаться: тот, кто начал свой путь с убийства семьи, не остановится ни перед чем. И если раньше его считали второстепенным персонажем, то теперь становится ясно: Ларис Стронг – один из самых опасных людей Вестероса.

Ранее мы писали: «Дом дракона» не удался, но HBO больше не ударит в грязь лицом: на замену готовят «годную» историю Таргариенов (с самым страшным драконом)

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Дом Дракона»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
