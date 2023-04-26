Забросил кино и покинул страну: где сейчас сын «Джека Восьмеркина — "американца"»

Советский телесериал «Джек Восьмеркин— „американец“» прославил Александра Кузнецова на весь СССР. Видный актер был женат на свое коллеге Юлии Рутберг, которая родила от него сына Григория. Он тоже снимался в кино, но позднее ушел из профессии.

Григорий Кузнецов появлялся в нескольких отечественных картинах. Так, его можно увидеть в пятом сезоне сериала «Кодекс чести», также он играл в короткометражке «Фотограф». На счету Григория в основном роли второго плана. После окончания института рекламы Кузнецов уехал в США к отцу, который на тот момент проживал в Лос-Анджелесе.

Сегодня 36-летний Григорий никак не связан с кино. Он много времени проводит со своей семьей и двумя детьми. Юлия Рутберг часто рассказывает, что ее сын стал потрясающим отцом. Актриса откровенно признается, что она по сравнению с ним просто никудышная мать.

Сам Григорий не распространяется о своей личной жизни. В отличие от родителей, ему не нравятся ни сцена, ни всеобщее внимание.