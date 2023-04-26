Забросил кино и покинул страну: где сейчас сын «Джека Восьмеркина — "американца"»
Наследник актера не пошел по стопам отца.
Советский телесериал «Джек Восьмеркин— „американец“» прославил Александра Кузнецова на весь СССР. Видный актер был женат на свое коллеге Юлии Рутберг, которая родила от него сына Григория. Он тоже снимался в кино, но позднее ушел из профессии.
Григорий Кузнецов появлялся в нескольких отечественных картинах. Так, его можно увидеть в пятом сезоне сериала «Кодекс чести», также он играл в короткометражке «Фотограф». На счету Григория в основном роли второго плана. После окончания института рекламы Кузнецов уехал в США к отцу, который на тот момент проживал в Лос-Анджелесе.
Сегодня 36-летний Григорий никак не связан с кино. Он много времени проводит со своей семьей и двумя детьми. Юлия Рутберг часто рассказывает, что ее сын стал потрясающим отцом. Актриса откровенно признается, что она по сравнению с ним просто никудышная мать.
Сам Григорий не распространяется о своей личной жизни. В отличие от родителей, ему не нравятся ни сцена, ни всеобщее внимание.