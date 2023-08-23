Заброшенные дома, ямы, огороды: раскрыта неудобная правда о роскошном жилье Пугачевой

Алла Пугачева в компании своей семьи покинула Россию около полутора лет назад. Прославленная певица переехала в Израиль и оставила свой знаменитый замок в деревне Грязь. В течение многих лет она возводила и обустраивала жилье, но далеко не все поклонники догадывались, что именно происходит под окнами замка.

Как оказалось, особняк Пугачевой — это самое примечательное жилье во всей деревне. Вокруг него расположены хибары и заброшенные постройки. Выделяется дом и дорогами, ведь только около него можно увидеть ровный асфальт. На всех остальных улицах множество выбоин и заплаток.

Также особняк Примадонны весьма сложен в обслуживании. Чтобы поддерживать его в порядке, необходим, как пишут «Аргументы и факты», целый штат прислуги. А счета за электричество могут разорить менее богатых владельцев.

Именно поэтому, как уверены поклонники, замок останется пустовать, пока его владельцы не вернутся домой. Мало кто захочет сталкиваться с таким количеством проблем, приобретая жилье.