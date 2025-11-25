Меню
25 ноября 2025 14:15
«Заброшена и всеми забыта»: 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой – как сейчас выглядит могила великой актрисы (видео)

Мнения в Сети разделились.

Сегодня – ровно 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой, актрисы, чьи роли в «Молодой гвардии», «Родне» и «Бриллиантовой руке» стали настоящей классикой советского кино. В честь юбилея журналисты отправились на Кунцевское кладбище, чтобы взглянуть на место ее упокоения. И вынесли довольно жесткий вердикт.

Могила, якобы, выглядит неухожено.

«Заброшена и всеми забыта. Мягко говоря, в заброшенном состоянии – слова на памятнике едва различимы, валяются листья. Судя по всему, оставшиеся родственники редко посещают захоронение».

В публикации сотрудники «Абзаца» напоминают и о давнем скандале с захоронением праха сестры актрисы, Татьяны, что лишь добавляет истории горьких нот, но есть нюанс. Журналисты опубликовали видео с кладбища, на котором видна совсем другая картина.

«Где она всеми забыта? Куча свежих цветов!» – пишут в соцсетях.

Комментаторы напоминают авторам ролика: осень – время листопада, и ждать идеально убранного участка на кладбище не стоит.

«Плохо различимые надписи на мокром черном мраморе – обычное дело. Высохнет – появятся. Это кладбище, а не мемориальный комплекс в центре города».

Один из зрителей даже с легкой иронией предлагает:

«Ну вот корреспондент и прибрал бы листья!»

В итоге могила Мордюковой выглядит достойно: свежие цветы, ухоженные контуры, отсутствие признаков забвения. Да, это не парадный мемориал, но именно здесь, среди осенней сырости и опавшей листвы, память о великой актрисе остается живой.

Алексей Плеткин
