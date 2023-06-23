Забрали сына: Ольга Ветер из «Дома-2» закатила истерику на публике

Ольга Ветер познакомилась с Глебом Жемчуговым на проекте «Дом-2». Пара быстро закрутила роман и даже сыграла свадьбу, но отношения их долго не продержались. Ольга осталась с маленьким сыном Мишей на руках.

Первое время малыш оставался с мамой. У Глеба были серьезные проблемы со спиртным, поэтому уделять сыну достаточно времени он не мог. Но через пару лет Жемчугов справился с зависимостью, снова пришел на проект и нашел новую любовь — участницу «Дома-2» Настю Роинашвили. Теперь на лето Глеб забирает сына в Крым, чтобы отправиться с ним в отпуск на море.

Расставание с сыном всегда дается Ольге тяжело. Отдавая Мишу отцу, девушка не сдержала эмоций и разрыдалась. Она попросила мальчика вести себя хорошо и обязательно звонить ей.

Жемчугова признают одним из лучших отцов телепроекта. Несмотря на все трудности, он никогда не отказывался от сына и старался уделять ему хоть немного внимания. Фанаты ставят это в заслугу Ольге, которая после развода смогла сохранить с мужем адекватные отношения и не мешает ему общаться с ребенком.