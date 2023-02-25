Забрала всю мамину красоту: как выглядит 13-летняя дочка Анисиной и Джигурды

Эва-Влада — второй ребенок Никиты Джигурды в браке с Мариной Анисиной. Артисты уже давно развелись, а экс-супруга живет вместе с дочкой и старшим сыном во Франции. Расстояние не мешает харизматичному актеру участвовать в жизни детей.

Недавно Джигурда поздравил в личном блоге свою дочь с днем рождения. Свой пост артист сопроводил несколькими фотографиями, на которых видно, как росла и хорошела звездная наследница. «Наша маленькая богиня. Я люблю тебя, доченька моя, кареглазка наша! Слава РОДУ!» — подписал публикацию гордый папа.

Подписчики присоединились к теплым словам и начали обсуждать, на кого 13-летняя малышка больше похожа. «Совершенно папина дочка, мамина разве что грация», — высказалась одна поклонница. «Всю мамину красоту забрала», — противоречит ей другая. Что у комментаторов не вызывает сомнений, так это красота Эвы-Влады. «Какая хорошулечка», «С днем рождения принцессу», — писали в соцсетях.