Забрал сына и уехал: Маликов подогрел слухи о разводе с женой

Дмитрий Маликов взбудоражил поклонников, намекнув на свой развод с Еленой Изаксон. Музыкант уехал за границу вместе со своим сыном.

Не так давно среди фанатов появилась информация о возможном разводе супругов. Якобы Маликов и Изаксон переживали сложные времена и не смогли решить все свои конфликты, поэтому и предпочли разойтись. Сам музыкант никак не комментировал ситуацию, однако на прошедших выходных поделился с поклонниками публикацией, в которой многие увидели подтверждение их теориям. Как оказалось, Маликов улетел за границу вместе со своим сыном Марком.

«Смотрим в будущее..!» — пишет артист.

В комментариях подписчики попытались узнать какие-либо подробности ситуации. Многие предположили, что певец оставил супругу дома, тогда как другие призвали фанатов не беспокоиться без видимых причин.