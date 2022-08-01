Забрал сына и уехал: Маликов подогрел слухи о разводе с женой
Знаменитости стали мужем и женой 22 года назад.
Дмитрий Маликов взбудоражил поклонников, намекнув на свой развод с Еленой Изаксон. Музыкант уехал за границу вместе со своим сыном.
Не так давно среди фанатов появилась информация о возможном разводе супругов. Якобы Маликов и Изаксон переживали сложные времена и не смогли решить все свои конфликты, поэтому и предпочли разойтись. Сам музыкант никак не комментировал ситуацию, однако на прошедших выходных поделился с поклонниками публикацией, в которой многие увидели подтверждение их теориям. Как оказалось, Маликов улетел за границу вместе со своим сыном Марком.
«Смотрим в будущее..!» — пишет артист.
В комментариях подписчики попытались узнать какие-либо подробности ситуации. Многие предположили, что певец оставил супругу дома, тогда как другие призвали фанатов не беспокоиться без видимых причин.