Заболели одновременно: Рыбин и Сенчукова покрылись жуткими пятнами из-за рака

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова решили скрыть от публики новость о страшном диагнозе. Но затем передумали и поведали поклонникам свою непростую историю.

Практически в одно и то же время супруги заметили у себя странные высыпания на коже. Возлюбленные не стали медлить с обращением к врачу. Жуткие пятна оказались признаком рака.

Медики назначили больным лучевую терапию и операцию по удалению новообразований. К счастью, онкологию обнаружили на ранней стадии, поэтому знаменитостям удалось победить смертельную болезнь. Певица призналась, что сегодня они с Рыбиным абсолютно здоровы, но раз в три месяца должны проходить обследование.

Артисты не скрыли причину, по которой у них развилась онкология. Оба уверены в том, что всему виной стало чрезмерное увлечение солярием. Муж и жена загорали в нем почти каждый день, что и привело к печальным последствиям.