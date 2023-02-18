Забитый папа «смыл» татуировки с лица: реакция детей шокирует

Сегодня нет ничего странного в том, чтобы сделать на своей коже маленькую татуировку, которая будет закрывать шрам или, наоборот, добавлять образу определенную изюминку. Однако люди, которые полностью покрывают свое тело красочными рисунками, все ещё вызывают недоумение.

Крис Далзелл из Белфаста стал именно таким человеком. Каждый сантиметр его кожи покрыт татуировками, а круги под глазами мужчина решил полностью закрасить перманентными чернилами, которые очень трудно удалить.

На такую трансформацию он решился, когда его дочь тяжело заболела.

Чтобы как-то отвлечься, он стал постоянным клиентом тату-мастеров. Но Крис захотел показать своим детям, как он выглядел без этих рисунков.

Британца загримировали специальными средствами, скрывающими живопись на его теле. Когда он вышел в комнату к дочери и сыну, то первой реакцией сразу стала улыбка, а потом и смех. Но когда папа предложил обняться, дети сначала замешкались и даже испугались, потому как ни разу не видели своего отца в таком виде.