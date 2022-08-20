Забинтованная и на костылях: покинувшая страну олимпийская чемпионка вышла на связь

Фигуристка Анна Щербакова выступила с заявлением в соцсетях. Ранее она подтвердила слухи о том, что покидает Россию, но объяснила это вынужденными мерами. Из-за травмы ей требовалась сложная операция, которую были готовы сделать немецкие медики. Щербакова вылетела в Германию и уже вскоре оказалась в клинике у врачей. Теперь, после хирургического вмешательства, олимпийская чемпионка вышла на связь в Telegram-канале.

«Операция позади», — сообщила она, поблагодарив поклонников за поддержку.

Пост Щербакова сопроводила снимком, на котором она, облаченная в больничный халат, стоит на костылях с перебинтованными ногами. Но, несмотря на эти условия, Анна старается улыбаться в кадре.

«Как здорово, что все позади, и ты как обычно не теряешь бодрость духа!», «Скорейшего восстановления», «Очень ждем на льду», — написали комментаторы.

По некоторым данным, травму колена спортсменка получила еще в прошлом сезоне. Все свободное время забрала подготовка к Олимпиаде, поэтому у Щербаковой не было возможности заняться здоровьем.