«Заберет ребенка»: семейный скандал Черно из «Дома-2» вышел на новый уровень

Александра Черно давно не участница шоу «Дом-2», но по-прежнему выставляет напоказ личную жизнь. На проекте блогер вышла замуж за Иосифа Оганесяна, но счастливым этот брак назвать трудно.

Звезда скандальной телестройки рассказала поклонникам, что постоянно ссорится с мужем из-за финансовых разногласий. Более того, она опубликовала в соцсетях переписку с возлюбленным, из которой становится очевидно, что семейный конфликт вышел на новый уровень.

Вдобавок к этому Черно поведала фолловерам о том, что муж перешел к самым настоящим угрозам, которые касаются их общего сына Стефана. «Сказал, что заберет ребенка», — отметила знаменитость.

Александра не стала скрывать, что всерьез опасается такого развития событий. При этом она уточнила, что уже помирилась с Оганесяном, но считает, что им обязательно нужно отдохнуть друг от друга.