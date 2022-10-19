Забавный тест: узнайте, какой мужчина вам подходит

Выбор подходящего партнера - занятие, с одной стороны, приятное, с другой же, серьезное, ответственное и хлопотное. Как понять, какой мужчина станет Тем Самым? Ученые говорят, что немаловажную роль в поисках спутника жизни играют гормоны. Исследователи выяснили, что женщины, которые не принимают гормональные противозачаточные средства, предпочитают брутальных мачо. А вот дамы, которым приходится принимать пилюли, делают выбор в пользу мужчин с менее выраженной маскулинностью. Во время эксперимента участницам показывали фотографии мужчин и женщин. С помощью одного клика мыши программа меняла черты лица человека на фото в сторону маскулинности или фемининности. Респонденток попросили создать внешность своего идеального партнера, по результатам этого теста ученые и пришли к озвученным выше выводам.

Это лишь один из целого ряда экспериментов, направленным на то, чтобы выяснить, каким образом люди выбирают себе партнеров. Предлагаем пройти забавный и милый тест, который подскажет, мужчины какого типажа вам подходят. Чтобы получить ответ, достаточно выбрать понравившуюся картинку с собачкой.