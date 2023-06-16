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Забавный тест: сможете ли вы угадать фильм по выражению лица Николаса Кейджа?

16 июня 2023 07:15
Забавный тест: сможете ли вы угадать фильм по выражению лица Николаса Кейджа?

Только настоящие киноманы смогут правильно ответить на все вопросы.

Николас Кейдж, безусловно, прекрасный актер, о чем свидетельствует не только любовь публики, но и многочисленные кинонаграды - “Оскар”, “Золотой глобус”, премия Гильдии киноактеров США и другие. Но, помимо его достижений на поприще кинематографа, не стоит забывать о мемах, героями которых он стал. В 2013 году вышел клип певицы Майли Сайрус Wrecking Ball. Искусные фотошоперы приделали певице лицо Кейджа и запустили восьмисекундный ролик с кадрами из клипа на популярном видеохостинге. Видео набрало около пяти миллионов просмотров, однако впоследствии его удалили с сайта. Еще одним популярным мемом стал кадр из фильма “Поцелуй вампира” 1988 года, где в одной из сцен у Николаса Кейджа было просто неповторимое выражение лица. В дальнейшем кадр стал основой для вирусного мема You don’t say? В 2023 году благодаря соцсетям Кейдж снова стал мемом, на этот раз в компании коллеги по фильму “Невыносимая тяжесть огромного таланта” Педро Паскалем.

Как хорошо вы знакомы с фильмографией Николаса Кейджа? Сможете угадать, как называется фильм с его участием, по одному-единственному кадру? Проверьте себя с помощью нашего теста.

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Фото: кадр из фильма "Поцелуй вампира" (1988), Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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