Забавный тест: сможете ли вы угадать фильм по выражению лица Николаса Кейджа?

Николас Кейдж, безусловно, прекрасный актер, о чем свидетельствует не только любовь публики, но и многочисленные кинонаграды - “Оскар”, “Золотой глобус”, премия Гильдии киноактеров США и другие. Но, помимо его достижений на поприще кинематографа, не стоит забывать о мемах, героями которых он стал. В 2013 году вышел клип певицы Майли Сайрус Wrecking Ball. Искусные фотошоперы приделали певице лицо Кейджа и запустили восьмисекундный ролик с кадрами из клипа на популярном видеохостинге. Видео набрало около пяти миллионов просмотров, однако впоследствии его удалили с сайта. Еще одним популярным мемом стал кадр из фильма “Поцелуй вампира” 1988 года, где в одной из сцен у Николаса Кейджа было просто неповторимое выражение лица. В дальнейшем кадр стал основой для вирусного мема You don’t say? В 2023 году благодаря соцсетям Кейдж снова стал мемом, на этот раз в компании коллеги по фильму “Невыносимая тяжесть огромного таланта” Педро Паскалем.

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