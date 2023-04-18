Забавный тест: смогли бы вы быть пандой?

Одно из самых обаятельных созданий в мире фауны - это панды. Черно-белые мишки, меланхоличные и пухленькие, вызывают у людей только позитивные эмоции. Глядя на панд, многие задаются вопросом, почему у этих животных именно такой окрас. Изначально ученые считали, что монохромный окрас делает этих зверей более выделяющимися в свойственной им среде обитания, однако последние проведенного изыскания опровергли этот миф. Эксперты из Великобритании, Финляндии и Китая тщательно изучили фотоснимки гигантских панд, сделанные в дикой природе, и пришли к интересному выводу - окрас животных помогает им сливаться с естественной средой обитания. Фрагменты черного окраса на шкуре панд сочетаются со стволами деревьев и тенями, которые они отбрасывают, а белые пятна - с ярко освещенной листвой и снегом. А поскольку переходы между темными и светлыми пятнами не резкие, а плавные, смотрится все удивительно органично и естественно. Таким образом, сделали вывод исследователи, панды в дикой природе становятся менее заметными для хищников.

Что вы знаете о жизни панд? Чем они питаются и как долго живут? Ответьте на вопросы теста и узнайте, могли бы вы составить компанию черно-белым мишкам.