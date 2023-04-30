Забавный тест с 1 вопросом, с которым справятся лишь единицы

Чтобы развить память, внимание и ум, совершенно не обязательно скачивать специализированные приложения - от них, по мнению профессиональных психологов, все равно нет никакого толка. Куда более правильным решением будет обратиться к проверенным временем методикам, которыми люди пользовались еще в далеком прошлом. Развивать внимание можно даже стоя в очереди в магазине или в любом другом заведении. Достаточно вместе с другом сыграть в игру “Морра”, родиной которой является Италия. Ее описал американский издатель и писатель Уильям Аткинсон, автор книги “Память и ее развитие”. В “Морру” играли итальянские газетчики, пока ждали выхода нового номера у дверей типографии. Правила “Морры” чем-то напоминают распространенную забаву “Камень-ножницы-бумага”. Один из игроков показывает оппоненту кулак и с криком “Морра!” разжимает несколько пальцев. Второму игроку необходимо в ту же секунду назвать количество вытянутых пальцев, промедление или ошибка наказывается щелбаном (или в случае, с газетчиками - ударом средством массовой информации по лбу).

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