Забавный тест: под силу ли вам узнать лысых животных по фото?

Все мы знаем о существовании лысых пород кошек, некоторые собаки также не могут похвастаться густым шерстяным покровом. Однако, как правило, отсутствие растительности на теле братьев наших меньших - результат работы селекционеров. Но порой случается и так, что животные лысеют в процессе своей жизни. Так, например, в 2010-х годах в средствах массовой информации распространились новости об облысении южноамериканских очковых медведей, проживающих в зоопарке Лейпцига (Германия). Бедные мишки лишились шерстяного покрова практически полностью - некоторые клочки шерсти сохранились лишь вокруг головы, а на туловище животных появились воспаления и сыпь. Сколько бы специалисты ни бились над этой проблемой, понять, что стало причиной такого конфуза, достоверно так и не удалось. Правда, было высказано предположение, что виной всему некий генетический дефект. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: лысые медведи привлекли в зоопарк целые толпы посетителей.

Сможете ли вы угадать, что за животное перед вами, если на нем не будет привычной шерстяной шубки? Проверьте свою интуицию, ответив на вопросы этого забавного теста.