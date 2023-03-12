Забавный тест: не пора ли вам в отпуск?

Сезон отпусков уже не за горами, поэтому строить планы на свой грядущий отдых можно и нужно. При этом стоит заранее ответить себе не только на вопрос “Куда?”, но еще и “Зачем?”. Несколько лет назад одна из российских авиакомпаний провела онлайн-опрос, в котором выяснила, что побуждает интернет-пользователей отправляться в отпуск. Как оказалось, практически четверть от числа опрошенных - целых 24% - пускается в путь ради того, чтобы поделиться красивыми кадрами в своих социальных сетях. Вот только, по признанию опрошенных, контента из поездки надолго не хватает - примерно 42% людей успевают поделиться с друзьями и подписчиками всеми фото и видео из отпуска в течение одной недели. Среди других причин отдохнуть в другом городе или стране большинство пользователей остановили свой выбор на вариантах “получить красивый загар” и “попробовать местные блюда” - они набрали по 36% голосов. Кроме того, 18% респондентов признались, что отправляются в отпуск для того, чтобы познакомиться с новыми людьми.

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