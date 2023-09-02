Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?

Мультсериалу о приключениях забавного пса по кличке Скуби-Ду и его друзей уже более полувека, однако его популярность до сих пор не ослабевает. Создателем мультика стала студия Уильяма Ханны и Джозефа Барберы. В 1960-е годы практически все анимационные проекты на телевидении были их рук делом. Однако большинство из них - “Геркулоиды”, “Космический призрак”, “Бердман и Галактическое трио” - не вызывали восторга у родителей, они считали творения студии чрезмерно жестокими. Дело дошло до жалоб в СМИ, угроз в адрес компании и даже пикетов. Поэтому студии пришлось придумывать мультсериал, который, с одной стороны, был бы увлекательным для детской и подростковой аудитории, с другой - не вызывал такой бурной реакции со стороны родителей. Исполнительному директору канала CBS Фреду Сильверману пришла в голову идея истории о подростках и забавном псе, которые будут разгадывать всевозможные загадки и попадать в невообразимые приключения. Так и появились на свет пес Скуби-Ду и его команда. Любопытно, что кличку псу придумали благодаря песне Фрэнка Синатры Strangers in the Night, где он поет в припеве doo-be-doo-be-doo. Ответьте на вопросы теста и узнайте, на какого монстра из “Скуби-Ду” вы похожи.

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