Забавный тест: кем вы будете в следующей жизни?

В возможность реинкарнации, или переселения душ, верили многие народы. Некоторые из них до сих убеждены, что после гибели тела душа человека переселяется в новое и продолжает свой земной путь. Иногда она помнит свое предыдущее воплощение, иногда забывает о нем напрочь или вспоминает лишь при определенных обстоятельствах. В науке к идее реинкарнации относятся довольно скептически, однако некоторые исследователи разделяют веру в переселение душ. Огромный вклад в изучение этого вопроса внес канадско-американский психиатр Ян Стивенсон. Он занимался поиском людей, которые утверждали, что уже жили когда-то на этой планете, тщательно исследовал их случаи, проверял полученные данные, насколько они соответствуют действительности. За время своей практики Стивенсон зафиксировал порядка 2000 случаев, в основном свидетельства о прошлой жизни звучали из уст детей. Они рассказывали о событиях, которые, по идее, не должны были помнить, и вещи, о которых знать не могли.

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